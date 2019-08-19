Исламабад, , 11:57 — REGNUM

Начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, генерал Гафур отметил, что кризис в Кашмире создает угрозу ядерной войны для всего мира, и мировое сообщество должно приложить больше усилий для его разрешения. Так генерал прореагировал на заявление министра обороны Индии Раджната Сингха о готовности отказаться от «Доктрины неприменения ядерного оружия первыми». Далее генерал Гафур перешел к освещению позиции Пакистана по поводу ситуации в Кашмире. По словам представителя военных, «настало время освободить Кашмир», к чему пакистанская армия готова.

Напомним, что новый виток ухудшения в индо-пакистанских отношениях был запущен в начале августа, когда нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.