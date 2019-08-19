Исламабад, , 12:44 — REGNUM

Официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что фраза министра обороны Индии Раджната Сингха о возможности отказа от доктины неприменения ядерного оружия первыми — это проявление милитаризма и воинственного поведения.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе пресс-конференции Мухаммад Фейсал отметил, что пакистанский МИД никогда не придавал большого значения «Доктрине неприменения ядерного оружия первыми», провозглашенной Нью-Дели. По словам пакистанского дипломата, эта индийская доктрина не находит подтверждения в реальных действиях страны, в то время как Пакистан постоянно предлагает действенные меры по повышению стабильности в ядерной сфере и избегает любых шагов «наступательного характера». В любом случае, Исламабад продолжит придерживаться своего подхода «минимально необходимого сдерживания».

Напомним, что новый виток ухудшения в индо-пакистанских отношениях был запущен в начале августа, когда нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.