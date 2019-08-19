Грозный, , 11:02 — REGNUM

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своих самых больших страхах в беседе с дагестанским политологом и общественным деятелем Русланом Курбановым.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь», — сказал Кадыров в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале On TV.

Политик добавил, что если бы он кого-то боялся, то в свое время «не начал то, что начал его отец», первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров и не продолжил бы борьбу с международными террористами «численностью десятки тысяч человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров рассказал о том, как что его отец в начале 2000-х дал согласие на присоединение Чечни к России. По его словам, тем самым Ахмат-Хаджи Кадыров исполнил волю жителей республики.