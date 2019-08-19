Токио, , 11:33 — REGNUM

Источники в японском правительстве сообщают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ «делает вид, что никакой проблемы нет», в то время как Северная Корея вновь запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Несмотря на то, что это отвечает позиции президента США Дональда Трампа, который «принимает» северокорейские запуски, в правительстве Японии растут опасения, что «ситуация с безопасностью вокруг страны ухудшается». По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», 16 августа Абэ заявил, что «министерством обороны было подтверждено, что ракеты не несли никакой угрозы». Тем не менее, некоторые предполагают, что стремление КНДР улучшить свое вооружение и частые испытания могут привести к тому, что она создаст такое оружие, которое будет способно обойти ПРО (противоракетную оборону) Японии. Кроме того, «спокойствие» Соединенных Штатов, считают в правительстве, будет сохраняться до тех пор, пока Северная Корея не продемонстрирует ракету, способную достичь территории США.

На данный момент у КНДР на вооружении только ракеты малой и средней дальности, которые, однако, могут достичь Японии. «А в это время премьер-министр Японии даже не созывает Совет национальной безопасности и продолжает надеяться на дружбу с Трампом», — заявили в источнике.