Анкара, 19 августа 2019, 10:58 — REGNUM
Власти Турции решительно осудили террористический акт, совершенный на свадьбе в столице Афганистана, городе Кабуле, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.
В результате чудовищного по масштабам преступления погибли свыше 60 человек, порядка 200 человек получили ранения различной степени тяжести.
На брачной церемонии присутствовали около 1 тыс. 200 человек, ответственность за преступление, совершенное 18 августа, пока не взяла ни одна террористическая группировка.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 60 погибших и две сотни раненых — официальные итоги трагедии в Кабуле