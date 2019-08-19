Варшава, , 10:47 — REGNUM

Незадолго до визита федерального президента ФРГ в Варшаву в министерстве иностранных дел Польши вновь заговорили о репарационных выплатах с Берлина по итогам Второй мировой войны, передает немецкий канал n-tv.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросе репарационных выплат пострадавшим от фашистской агрессии «не хватает фундаментальной справедливости». По его словам, «Польша подверглась дискриминации в этом вопросе».

«Есть страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Это в порядке вещей? — спросил Чапутович. — (…) Ключевой вопрос заключается в том, отнеслись ли к Польше справедливо по сравнению с другими государствами».

Министр прямо указал на Францию и Нидерланды.

«В Польше существует убеждение, что Германия оказала на нас давление в начале 1990-х годов, чтобы мы не поднимали этот вопрос, поэтому мы сейчас возвращаемся к этой теме», — сказал он.

В ходе войны Польша потеряла около шести миллионов своих граждан, почти пятую часть населения. Варшава была практически полностью уничтожена. В 2015 году польская партия «Право и справедливость» вновь подняла вопрос о репарациях с Германии. По мнению польской стороны, ущерб может быть оценен в €800 млрд. В Берлине считают, что этот вопрос был закрыт в начале 90-х.

1 сентября в 80-ю годовщину нападения на Польшу в Варшаву прибудет федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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