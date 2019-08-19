Севастополь, , 10:51 — REGNUM

Совместная командно-штабная тренировка подразделений Черноморского флота, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, началась 19 августа в Крыму. Об этом говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

Учения проходят по ранее утвержденному плану. Их участники отрабатывают управление силами флота при приведении их в высшие степени готовности, а также взаимодействие соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на полуострове.

В учениях задействованы органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения и части Морской авиации Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Крыму прошли совместные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА), в рамках которых на полуостров десантировались около 2,5 тыс. военнослужащих.

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