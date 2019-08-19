Москва, , 10:46 — REGNUM

В Совфеде назвали фейком публикацию о том, что британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

«Очередная фейковая новость. Думаю, что публикация в The Gardian предназначена только для одного человека — история знает подобные примеры — для президента Украины Владимира Зеленского», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Судя по всему, рассуждает сенатор, определенные силы на западе решили на всякий случай предостеречь его от каких-либо шагов в сторону России.

«Для этого используется даже откровенный подлог», — сказал Клинцевич.

Аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только Вооруженные силы России.