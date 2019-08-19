Белград, , 10:43 — REGNUM

В первой половине первого квартала 2020 года в Сербию поступят четыре российских вертолёта Ми-35 и три Ми-17. Такие сроки по итогам своего визита в Москву назвал министр обороны Сербии Александр Вулин.

Вертолеты Ми-35 Mil.ru

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Глава оборонного ведомства в эфире канала РТС отметил, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем осуществляется «исключительно успешно».

«Мы вступили во вторую фазу из предусмотренных трёх фаз модернизации, ремонта и поставки вооружений», — приводит ТАСС слова Вулина.

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Министра добавил, что ранее в Сербию в подарок от России были поставлены десять БРДМ-2. Также с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсуждается возможность новой поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29. Также Сербия должна получить 30 танков Т-72 и такое же количество бронемашин БРДМ-2.