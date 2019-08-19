Аддис-Абеба, , 12:54 — REGNUM

Правительство Японии подписало соглашение с Программой развития ООН о выделении 3 млн долларов США на реализацию партнерской программы «Поддержка выборов для укрепления демократии в Эфиопии» (SEEDS). Многопартнерская программа SEEDS стоимостью 40 млн долларов США будет осуществлена с целью укрепления политического влияния Национальной избирательной комиссии Эфиопии как важного государственного института для эффективного выполнения своих обязанностей по укреплению доверия внутри общества к избирательному процессу. Соглашение о финансировании было подписано между послом Японии в Эфиопии Дайсуке Мацунага и постоянным представителем ПРООН в Эфиопии Турханом Салехом в присутствии председателя ЦИК Эфиопии Быртукан Мидекса. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Финансовая поддержка, предоставленная со стороны Японии, будет направлена на закупку урн для голосования и несмываемых чернильных маркеров, чтобы избежать вброса бюллетеней при повторном голосовании в соответствии с международными стандартами, чтобы повысить доверие населения к ЦИК и прозрачности проводимых ей выборов в Эфиопии, запланированных на 2020 год.

Глава эфиопской ЦИК отметила, что прозрачные урны для голосования станут символом приверженности властей страны намерению обеспечивать прозрачный процесс выборов. Она напомнила, что на предыдущих выборах Эфиопия не использовала прозрачные урны для голосования, и это послужило поводом для множества жалоб и подозрений в фальсификациях со стороны граждан. Посол Дайсуке Мацунага выразил надежду, что предстоящие выборы позволят эфиопским гражданам еще сильнее ощутить самих себя создателями демократического общества в Эфиопии.