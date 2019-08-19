Лондон, , 10:36 — REGNUM

Власти Великобритании лишили гражданства Джека Леттса (у которого также есть канадское гражданство), который присоединился к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позже был пленен в Сирии. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудейла.

«Правительство Канады в курсе, что Великобритания отозвала гражданство Джека Леттса, — отметил Гудейл. — Терроризм не знает границ, так что страны должны работать вместе над общей безопасностью».

Вместе с тем, добавил Гудейл, Канада от своих обязательств не отказывается.

Читайте также: В Дании дети исламских боевиков лишатся права на датское гражданство

По данным издания, Леттс переехал в Сирию из Британии в 2014 году, после чего он вступил в террористическую организацию. В 2017 году курдские ополченцы из YPG взяли его в плен, в настоящее время он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически потерпели поражение в Сирии и Ираке. В тюрьмах указанных стран находится большое количество террористов, судьбу которых необходимо определить в ближайшее время.

Читайте также: Ирак будет судить 13 боевиков, имеющих французское гражданство