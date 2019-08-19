Хабаровск, , 10:47 — REGNUM

Могут ли уважаемые «западные партнёры» ставить условия российским вузам на условиях сохранения рейтингов? А ещё — если эти условия очень сильно напоминают откровенный шантаж? Доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин считает, что такие рейтинги и такой ценой российским вузам не нужны. К тому же, они давно превратились в некую аферу, когда «правильными» объявляются только те учёные, которые готовы критиковать свою страну, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уважаемые коллеги из США, обратившиеся со своим воззванием к российским ученым, ректорам вузов, директорам институтов, весьма прозрачно намекнули, что от позиции того или иного учёного, ректора зависит, останется ли данный вуз в международном рейтинге. Я довольно критично отношусь к существующим сегодня международным рейтингам вузов. Исключение, во всяком случае для меня, составляет Шанхайский рейтинг, уже просто потому, что он не политизирован. А это — главное. Можно по-разному относиться к ситуации, в которую попал студент Егор Жуков. Но я полагаю, что принятые в государстве законы необходимо выполнять. Если это неверные законы — их надо менять, для этого есть множество путей. Да порой это долгий путь, гораздо дольше, чем поход на митинг. Но только так строятся действительно демократические общества. И никак иначе. Егор — будущий политолог, насколько мне известно, он должен понимать такие вещи. Также он должен понимать, что нельзя раскачивать гражданскую войну в своей стране. Возвращаясь к западным рейтингам. На мой взгляд, они давно утратили научную чистоту, они так политизированы, что вряд ли можно как-то ориентироваться на них. Возьмем базу данных Scopus. Чтобы учёному там опубликоваться, нужно заплатить серьёзные деньги, порядка $1000. Причем, тебя будут публиковать, если ты критикуешь свою страну. А если ты, например, критикуешь США — нет. К сожалению, некоторые наши чиновники полагают, что для наших вузов эти рейтинги важны и мы должны их сохранять любой ценой. Только вот цена может оказаться слишком высокой — суверенитет и достоинство нашей страны», — считает Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, американская организация славистов обратилась с открытым письмом к научному сообществу России в связи с делом студента Егора Жукова, участника протестных митингов в Москве. Американские партнёры призвали российских учёных выступить на стороне студента, критически оценить действия представителей российской власти. Однако обращение имеет характер ультиматума. Российским учёным фактически пригрозили утратой рейтингов российских вузов.