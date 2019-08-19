Белград, , 11:10 — REGNUM

Министр обороны Сербии Александр Вулин встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве. После встречи Вулин заявил, что соглашение, одобренное главнокомандующими России и Сербии (президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем) о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами успешно выполняется и будет продолжать приносить свои результаты в будущем. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

После встречи со своим российским коллегой Вулин заявил, что обсудил с Сергеем Шойгу дальнейшее осуществление договора о военно-техническом сотрудничестве. Министр обороны Сербии подчеркнул, что Вооруженные силы Сербии продолжат вести сотрудничество с Вооруженными Силами России.

«Военно-техническое сотрудничество осуществляется в соответствии с условиями соглашения и с соблюдением всех сроков. Мы можем с уверенностью сказать, что соглашение, одобренное президентами наших стран, будет и впредь давать отличные результаты. Уже сейчас оно внесло существенный вклад как в развитие наших отношений, так и в укрепление нашей боеспособности. Министр Шойгу принял приглашение от президента Вучича посетить Сербию, и мы согласуем дату его визита на предстоящий период «, — сказал министр обороны Сербии.