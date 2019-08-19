Приштина, , 12:44 — REGNUM

17 августа ушедший в отставку в связи с вызовом в специальный Трибунал по Косово премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что Косово — суверенное государство, чья независимость признана Западом, а потому должно вести самостоятельную политику.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит текст заявления, которое Харадинай опубликовал на своей странице в социальной сети «Facebook»:

«Западный мир признал Косово суверенным и независимым государством. Поэтому сегодня нам не нужно вести себя как протекторат.

Мне непонятно, почему некоторые политики в своих личных интересах чувствуют себя комфортно только в рамках логики протектората.

Располагая мощной поддержкой друзей из международного сообщества, Косово само разберется и с границами, и с пошлиной, и с Трепчей (Трепчевский металлургический комплекс), и с армией, и с диалогом, и со всеми остальными вопросами, представляющими государственный интерес!

Злоупотребление дружбой — это не партнерство и не в албанских традициях!».