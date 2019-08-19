Москва, 19 августа 2019, 10:35 — REGNUM
США в очередной раз пытаются вмешаться во внутренние дела РФ, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он рассказал 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление американской организации славистов, которая выступила в защиту студентов, арестованных во время московских протестов 27 июля, и фактически пригрозила российскому академическому сообществу изгнанием из глобальной научной среды.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением по поводу арестованных и задержанных участников протестов в Москве 27 июля, среди которых были и несколько студентов российских вузов. В своём заявлении американские слависты в частности подчеркнули, что «если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам».
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