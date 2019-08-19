Приштина, , 11:56 — REGNUM

Глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти дал интервью «Голосу Америки». В ходе интервью обсуждалась ситуация, сложившаяся после отставки премьер-министра Рамуша Харадиная, а также отношения между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Альбин Курти заявил, что, по его мнению, в отношении Сербии Косово следует проводить политику взаимности, поскольку такая политика не только гораздо эффективнее введения пошлины 100% на товары сербского и боснийского происхождения, но и более одобрительно воспринимается мировым сообществом.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, косовский политик заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и заявил о намерении создать предвыборную коалицию с Демократической лигой Косово, главой которой является спикер парламента Косово Кадри Весели, также претендующий на пост премьер-министра.