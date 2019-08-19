Приштина, , 11:37 — REGNUM

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай прокомментировал заявления премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Брнабич заявила, что признание Косово в существующих границах — эта та черта, которую Сербия не перейдет.

В ответ Харадинай заявил, что причиной того, что диалог между Сербией и Косово прервался (уже почти на год), было не введение пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ, а территориальные претензии Сербии к Косово.

Косовский политик подчеркнул, что Косово — суверенное государство, границы которого признаны международным сообществом и неизменны, и чем скорее руководство Косово поймёт этот факт, тем лучше.