Токио, , 10:21 — REGNUM

Власти Японии изучают возможность запуска в космос аппаратов, способных в случае необходимости уничтожать военные спутники других стран, сообщает Yomiuri.

Старт ракеты (cc) Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission

По данным издания, решение об этом будет принято в 2020 году, в случае положительного решения Япония будет запускать такие спутники в середине 2020-х годов.

Напомним, ранее сообщалось, что первое космическое подразделение в составе Сил самообороны Японии будет сформировано в 2020-м. Изначально власти Японии планировали создать военно-космическое подразделение в 2022 году.

Планы были скорректированы в том числе из-за формирования Космических сил США. Ожидается, что японская и американская структуры будут тесно взаимодействовать.

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