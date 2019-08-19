Улан-Удэ, , 10:21 — REGNUM

Провокационным назвал ультиматум американских славистов заведующий кафедрой Политологии и социологии Бурятского государственного университета Алексей Комбаев. Ранее Американская организация славистов отребовала от российских вузов встать на сторону задержанных в ходе августовских протестов в Москве, оказать им моральную и юридическую поддержку.

«В самой формулировке очень много противоречий. Призывают научное сообщество к нейтральности и демократической свободе и в то же время призывают его активно вмешиваться в политический процесс. Не с точки зрения экспертов, а с точки зрения активных участников», — заявил учёный корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Комбаев считает, что разбираться кто прав, а кто виноват должны провоохранительная и судебная система России, но никак не зарубежные слависты.

«Хотелось бы процитировать Булгакова, «каждый должен заниматься своим делом». Тогда бардака не будет, и тогда мы сможем построить гражданское общество. Мне кажется, мы сами разберёмся, насколько мы свободны, насколько мы можем участвовать или не участвовать, без вмешательства людей со стороны», — отметил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Американская организация славистов под угрозой превратиться в изгоя в глобальной научной среде, потребовало руководство российских вузов «продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам» и выступить в поддержку задержанных в ходе протестов в Москве.

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