Эрбиль, Ирак, 19 августа 2019, 10:20 — REGNUM
Посол Европейского Союза в Ираке Рамон Блеклуа назвал себя другом курдского народа, об этом 18 августа сообщает Kurdistan.ru.
Заявление было сделано во время встречи дипломата с главой Демократической партии Курдистана Масудом Барзани.
Блеклуа подчеркнул важность сотрудничества между Иракским Курдистаном и Евросоюзом, а также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Барзани, в свою очередь, поблагодарил покидающего свой пост дипломата, пожелав ему плодотворной работы на новых постах. Стороны согласились с необходимостью налаживания отношений между Багдадом и Эрбилем.
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