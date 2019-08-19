Эрбиль, Ирак, , 10:20 — REGNUM

Посол Европейского Союза в Ираке Рамон Блеклуа назвал себя другом курдского народа, об этом 18 августа сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи дипломата с главой Демократической партии Курдистана Масудом Барзани.

Блеклуа подчеркнул важность сотрудничества между Иракским Курдистаном и Евросоюзом, а также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Барзани, в свою очередь, поблагодарил покидающего свой пост дипломата, пожелав ему плодотворной работы на новых постах. Стороны согласились с необходимостью налаживания отношений между Багдадом и Эрбилем.

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