Джакарта, , 10:12 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индонезии приветствует подписание политического соглашения между основными силами в Судане, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Индонезия приветствует подписание политического соглашения между Военным переходным советом и Движением за освобождение и изменение Судана. Это подписание является важным шагом для продолжения мирного процесса преобразований и демократии в Судане», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Напомним, 17 августа Военный переходный совет и главная оппозиционная коалиция Судана подписали соглашение о разделении власти. Соглашение предусматривает назначение нового премьер-министра и членов переходного правительства.

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