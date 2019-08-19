Москва, , 10:04 — REGNUM

Правительство РФ утвердило поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, которые позволят в случае необходимости (например, при реализации крупных инвестиционных проектов и отсутствии специализированных судов) привлекать к использованию суда под иностранными флагами без срыва контрактных обязательств.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении правительства РФ.

Напомним, что с 30 декабря 2018 года за судами под российским флагом закреплено исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути (СМП), до первого пункта выгрузки или перегрузки.

Речь идет о перевозках нефти, природного газа, в том числе в сжиженном состоянии (СПГ), а также газового конденсата и угля.

Исключения из данного правила для судов под иностранным флагом допускаются лишь по решению российского правительства. Однако до настоящего времени в Кодексе торгового мореплавания не были закреплены правительственные полномочия определять условия и порядок выдачи разрешений на осуществление судами под иностранными флагами каботажных перевозок и отдельных видов работ.

Добавим, что в начале августа глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон письменно обратился в российское правительство с просьбой избавить от таможенных пошлин свои танкеры-газовозы в связи с переносом пункта перевалки СПГ из Хоннингсвога (Норвегия) в Мурманск. В общей сложности речь идет о сумме 11,25 млн долларов. Вопрос о возможном предоставлении преференций будет рассмотрен на августовском заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В настоящее время все зафрахтованные «Новатэком» СПГ-танкеры ходят под иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение правительства (на 26 судов — до 2044 года, на остальные — до 2022 года).