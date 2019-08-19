Москва, 19 августа 2019, 10:03 — REGNUM
Авторам доклада об участии России в боях под Иловайском стоило бы трижды подумать, прежде чем выставлять себя на смех, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя якобы «доказательства» исследовательской группы из Лондона об участии российских военных в боях под Иловайском.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе Скотленд-Ярд вынужден был признать, что у них нет ни одного доказательства о причастности России к этой странной истории, несмотря на огромные количество фильмов — расследования и доклады, которые Тереза Мэй подсовывала европейским лидерам.
Как сообщало ИА REGNUM, исследовательская группа из Лондона нашла «доказательства» участия российских военных в августе 2014 года в боях под Иловайском, расположенном в 35 км к востоку от Донецка.
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