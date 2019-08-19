Москва, , 10:03 — REGNUM

Авторам доклада об участии России в боях под Иловайском стоило бы трижды подумать, прежде чем выставлять себя на смех, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя якобы «доказательства» исследовательской группы из Лондона об участии российских военных в боях под Иловайском.

«Представлять доклад о якобы вмешательстве Вооруженных сил РФ на основе фотографий — это ещё глупее, чем фальсифицировать историю со Скрипалями», — считает политолог.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Скотленд-Ярд вынужден был признать, что у них нет ни одного доказательства о причастности России к этой странной истории, несмотря на огромные количество фильмов — расследования и доклады, которые Тереза Мэй подсовывала европейским лидерам.

«Всё это пишется и снимается для внутреннего британского потребления и никакой связи с реальными событиями не имеет. Брексит — вот что страшит лондонские элиты, и им надо отвлекать свой народ от своих реальных провалов.

А что ещё страшнее Брексита? Только российская «подводная лодка в степях Украины», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, исследовательская группа из Лондона нашла «доказательства» участия российских военных в августе 2014 года в боях под Иловайском, расположенном в 35 км к востоку от Донецка.

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