Анкара, , 09:58 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился снять с должностей трех прокурдских мэров в городах Диярбакыр, Ван и Мардин, об этом 19 августа сообщает Al Arabia.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной данного решения стали обвинения градоначальников в террористической деятельности.

Мэры указанных городов подозреваются в организации деятельности Рабочей партии Курдистана, а также в распространении пропагандистских материалов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, власти страны обвиняют некоторые курдские политические силы в сотрудничестве с повстанцами.

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