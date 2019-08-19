Москва, , 09:48 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил Минсельхоз в «лицемерии» в вопросе отказа от уничтожения санкционной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Миронов ранее направил предложение Минсельхозу по отказу от уничтожения пригодных в пищу санкционных продуктов питания. В ответе Минсельхоза, подписанном заместителем министра Оксаной Лут, говорится, что ведомство не поддерживает идею отказа от уничтожения запрещенных к ввозу продуктов, поскольку это может создать условия для нелегального оборота товаров, представляющих, в том числе, потенциальную опасность для потребителей.

«Разумеется, такое продовольствие должно проходить фитосанитарный контроль и все необходимые проверки. А кто мешает такой контроль организовать?» — задает вопрос Миронов.

Ранее замглавы правительства РФ Алексей Гордеев высказался в поддержку использования санкционного продовольствия по назначению.

«Получается, у куратора аграрного сектора и руководства профильного ведомства разные позиции. Вот и Роспотребнадор то «за», то «против». Похоже, в правительстве по данному вопросу пока разброд и шатания. Рассчитываю, что здравый смысл и ответственность возобладают, обсуждение этой темы не закончится и в итоге выльется в реальные меры социальной поддержки», — заключил Миронов.

Согласно данным Россельхознадзора, с августа 2015 года в России уничтожили около 28 тыс. тонн продуктов, поставки которых попали под санкции.

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