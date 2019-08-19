Москва, 19 августа 2019, 09:31 — REGNUM
Россия впервые отметила День географа 18 августа. По случаю профессионального праздника своим мнением о наиболее востребованных специальностях, которые потребуются в ближайшем будущем поделился первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров.
По мнению специалиста, помимо онлайн-картографирования, арктической географии и агропромышленного комплекса будут также активно развиваться космическая география, военная география и география мирового океана в области глубоководных исследований.
Добавим, что установить профессиональный праздник День географа поручил правительству в мае 2019 года президент России Владимир Путин. Он приурочен ко дню основания Русского географического общества в 1845 году.