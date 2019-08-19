Москва, , 09:31 — REGNUM

Россия впервые отметила День географа 18 августа. По случаю профессионального праздника своим мнением о наиболее востребованных специальностях, которые потребуются в ближайшем будущем поделился первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров.

«За последние 5−10 лет появилась целая сфера, связанная с электронным онлайн-картографированием, причем количество геосервисов резко увеличивается с каждым годом. Это, наверное, самая прикладная, высокооплачиваемая и востребованная в ближайшем будущем область. Конечно, всегда ценились и будут цениться в нашей стране географы, специализирующиеся на Арктике и Антарктике. Второе дыхание сейчас получили направления географии, связанные с агропромышленным комплексом», — приводит ТАСС слова Ильи Гурова.

По мнению специалиста, помимо онлайн-картографирования, арктической географии и агропромышленного комплекса будут также активно развиваться космическая география, военная география и география мирового океана в области глубоководных исследований.

Добавим, что установить профессиональный праздник День географа поручил правительству в мае 2019 года президент России Владимир Путин. Он приурочен ко дню основания Русского географического общества в 1845 году.