Берлин, , 09:27 — REGNUM

Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B.Z.

По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.

«Мы видим, что санкции (против России) ни к чему не привели, — сказал Кречмер. — Мы хотим «Северный поток — 2», мы хотим отмены санкций».

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Политик добавил, что США и ряд западных стран используют санкции против России в своих экономических интересах. Как пример — попытки Вашингтона помешать строительству «Северного потока — 2», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля комитет Сената Конгресса США по международным делам проголосовал за законопроект о санкциях против всех компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

Документ предполагает в том числе запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции страны активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки по дну Балтийского моря любых российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

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