Оренбург, , 09:15 — REGNUM

В Оренбурге состоялось торжественное закрытие Международного молодёжного форума «Евразия Global». Он объединил 800 российских и иностранных участников, среди которых молодые лидеры из шести континентов, более 100 стран мира и 80 регионов России, осуществляющих свою деятельность в сфере международного молодёжного сотрудничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

И.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов обращаясь у частникам форума на церемонии закрытия, отметил: «Оренбург гордится тем, что стал столицей молодежной жизни планеты. Я думаю, вы увезете с собой только приятные впечатления и новые контакты. Мы будем с нетерпением ждать новой встречи с вами».

Директор форума «Евразия GlobaI», начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Дмитрий Иванов выразил уверенность, что за неделю участники многое узнали, обрели настоящих друзей из самых разных уголков планеты, а также ощутили гостеприимство Оренбуржья.

«Нынешний форум — это только начало: начало крепкой дружбы, совместных проектов и новых идей, призванных сделать наш мир лучше», — сказал он.

В 2019 году программа форума включала деловую часть, пространство для взаимодействия участников и творческую программу. Отличием деловой программы стало то, что спикерами стали не только приглашенные гости, но и сами участники, которые считают себя экспертами в определенной области знаний. Для этого был внедрен специальный формат — «Программа 2.0». Каждый из присутствующих с проектом, темой или идеей мог заполнить заявку, а после отбора выступить перед другими участникам. Всего за время проведения форума было подано 120 оригинальных предложений на Программу 2.0.

Одной из главных встреч форума стала дискуссия участников с официальным представителем МИД России, директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Встреча носила интерактивный характер и была построена в формате вопрос-ответ. Были затронуты вопросы о положении дел в отношениях между Россией и Китаем, взаимоотношений России и Украины, информационной безопасности и другие.

Еще одним значимым событием форума были грантовые конкурсы. На Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи участники представили 66 социально-ориентированных проекта. У каждого был шанс стать обладателем гранта на реализацию своей социально значимой инициативы на сумму до 3 млн рублей.

По итогам публичной защиты проектов 12 участников форума из 11 субъектов РФ были рекомендованы к получению грантовой поддержки на общую сумму свыше 4,5 млн рублей. Среди победителей — оренбурженка Любовь Долженкова, получившая на реализацию проекта «Интеллектуальное кафе для студентов» 1 млн 200 тысяч рублей.

Форум «Евразия Global» — единственная площадка в рамках форумной кампании Росмолодежи, где грантовую поддержку могут получить как российские, так и иностранные участники. Грантовая поддержка для иностранцев реализуется при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. На конкурс было подано более 100 заявок, к защите было допущено 33 проекта из 24 стран. По решению экспертной комиссии девять проектов получат финансирование на общую сумму 2,4 млн рублей. Обладателем грантовой поддержки в размере 500 тысяч рублей стал Акифи Ахмад Хайбар с проектом «Молодежь России и Афганистана: вместе о главном».

Напомним, Международный молодежный форум «Евразия Global» проводится в четвертый раз и входит в число шести форумных площадок, за которыми по поручению Президента Российской Федерации закреплен статус федеральных.

Главная миссия форума «Евразия Global», который проходил с 12 по 17 августа в Оренбурге, — создание площадки для практико-ориентированного диалога молодых представителей Российской Федерации и иностранных государств.

Организаторами Международного молодёжного образовательного форума «Евразия Global» выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, ФГБУ «Ресурсный молодёжный центр».