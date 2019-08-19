Идлиб, Сирия, , 09:14 — REGNUM

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом сообщает газета Alwatan.

Провинция Идлиб на карте Сирии (cc) TUBS

По данным издания, в результате военной операции многие террористы были уничтожены, а десятки экстремистов покидают регион.

Напомним, Хан-Шейхун находится под контролем боевиков с 2014 года, он был захвачен во время их наступления на юге провинции Идлиб. Данную территорию контролируют «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецкая группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 20-х числах июля российская авиация провела несколько рейдов на юге провинции Идлиб. ВКС РФ сосредоточили большую часть своих ударов на опорном пункте боевиков городе Хан-Шейхун и прилегающих к нему населенных пунктах.

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