Ташкент, , 09:00 — REGNUM

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с заместителем генерального директора — руководителем Департамента ядерной энергии Михаилом Чудаковым 19 августа прибыла с визитом в Ташкент, сообщает агентство «Узатом».

В программу визита — переговоры с руководством Министерства энергетики, Академии наук, Государственного комитета промышленной безопасности и Агентства «Узатом».

«Михаил Чудаков встретится с преподавателями и студентами Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (МИФИ) в Ташкенте и выступит перед ними с лекцией о современном развитии атомной энергии в мире, а также посетит Самаркандский государственный университет и Информационный центр атомных технологий Узбекистана», говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало ранее в октябре 2018 года президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане.

Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции (АЭС) определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области.