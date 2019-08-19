19 августа 2019 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 08:56 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск открыл кампанию солидарности с сирийским народом, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик принял на частной аудиенции делегацию Папского фонда «Помощь Церкви в беде». Франциск освятил 6000 Розариев. И «15 сентября четки будут розданы сирийским христианам всех конфессий, родственники которых были похищены или убиты во время войны», говорится в специальном заявлении. Вместе с четками будут также раздаваться Библии на арабском языке, подаренные фондом, и кресты из оливкового дерева со Святой земли, подаренные Православной церковью. Во встрече с папой участвовали международный исполнительный президент фонда «Помощь Церкви в беде» Томас Хайне-Гельдерн и руководители некоторых европейских национальных отделений, включая итальянского директора Алессандро Монтедуро. С начала сирийского конфликта фонд профинансировал свыше 850 проектов для сирийского народа на общую сумму более 35 миллионов евро, что позволило многим сирийским христианским семьям остаться на своей земле.

Соглашение между Святым престолом и Китайской Народной Республикой от 22 сентября 2018 года можно полностью понять только в свете долгой и сложной истории отношений между христианскими Церквами и Китаем, которая насчитывает уже много веков. Христианское присутствие в этой стране начиналось четырежды практически с нуля. Трудности, с которыми столкнулось христианство в Китае, проистекали из-за огромного расстояния не только географического, но и культурного, социального, экономического и многого другого, разделяющего Восток и Запад на протяжении тысячелетий. Затем период очень больших трудностей с возвещением Евангелия начался после коммунистической революции 1949 года. Дорога к соглашению началась много лет назад с началом периода реформ и открытости, начатой Дэн Сяопином в начале восьмидесятых годов. В 1980 году с китайской стороны начались попытки установить контакты со Святым престолом. Фактически именно Китай стремился к Ватикану и тогда, и позже, а не наоборот. К сожалению, и сегодня есть те, кто хочет склонить Католическую церковь к геополитическому противостоянию с Китаем. Папа Франциск проявляет новый подход, в котором отражаются глубокие изменения в мире после окончания холодной войны и новые отношения между крупными континентальными блоками и между различными цивилизациями. По его мнению, Китай — это не только великая политическая и экономическая держава, но и великая цивилизация.

Накануне саммита G7 Париж и Москве активизируют диалог, сообщает La Croix (Париж, Франция). Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются в понедельник, 19 августа, в правительственной резиденции — французском форте Брегансон. Они увидятся за пять дней до саммита G7 в Биаррице, где не будет Москвы. Елисейский дворец в глазах Кремля сегодня лучший собеседник в Европе. Стороны планируют обсудить Сирию, Иран, торговлю и, наконец, Украину, которая сегодня стоит западных санкций России. Роль канцлера Германии Ангелы Меркель снижается. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вряд ли может говорить за Европу. Что касается Италии, то Кремль чувствует близость к своим евроскептикам, но считает, что они не имеют реального влияния на международной арене. Переговоры Путина и Макрона дадут возможность проанализировать текущую напряженность в отношениях между двумя странами. Последние протесты в Москве стали поводом для обмена ударами. Франция «осудила аресты» и «явно чрезмерное применение силы». Ответ был быстрым, представитель российской дипломатии Мария Захарова призвала Париж «не преподавать уроки» после применения «репрессивных методов против движения «желтых жилетов». Накануне встречи в форте Брегансон французские дипломаты побещали «откровенный, требовательный и прямой диалог», предупредив, что «все просто и все сложно». Однако у Парижа есть желание наладить отношения с Москвой. В начале лета Макрон, работавший на возвращение России в Совет Европы, даже подумывал о встрече с Путиным в Сочи. Вместо этого 24 июня премьер-министры Эдуар Филипп и Дмитрий Медведев встретились в Гавре. Ожидается, что в сентябре министры иностранных дел и обороны увидятся в Москве по модели 2 + 2, которую Франция и Россия выбирали до украинского кризиса. Елисейский дворец проявляет «реальную тенденцию к сближению», заявил источник, близкий к посольству Франции в России. По его словам, «мы не застрахованы от новых кризисов, но Брегансон может стать поворотным моментом».

По мере обострения напряженности в Гонконге католики призывают к миру, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). Когда массовые демонстрации перевалили за десятую неделю подряд, более тысячи католиков Гонконга собрались помолиться за мирное разрешение политического кризиса. 8 августа верующие собрались перед собором Непорочного Зачатия и прошли через деловой район к Апелляционному суду Гонконга, распевая гимны и держа в руках свечи. Организаторы, среди которых комиссия по вопросам справедливости и мира Гонконгской епархии, заявили, что они призывают к отзыву поправки об экстрадиции, которую вносила глава исполнительной власти Кэрри Лам. Также они предложили создать независимый комитет по расследованию конфликта между протестующими и полицией. При этом сказали, что останутся исключительно молитвенным движением. Вспомогательный епископ Гонконга Джозеф Ха Чи-Шинг обратился к собравшимся, заявив, что ситуация призывает Католическую церковь говорить с миролюбием и рассудительностью. «Насилие только создаст еще больше насилия. Ненависть только породит еще больше ненависти. Несправедливость никогда не приведет к справедливости. История доказывает, что только миролюбие и рассудительность могут установить долгосрочный мир», — подчеркнул он. Лина Чан, исполнительный секретарь епархиальной комиссии по справедливости и миру, отметила, что по мере роста насилия со стороны полиции и сопротивления со стороны протестующих Церковь призывает участников митингов использовать ненасильственные принципы при проведении своих демонстраций.

«Ситуация в Алеппо остается очень сложной, — заявил в интервью AsiaNews (Рим, Италия) отец Ибрагим Алсабах из латинского прихода Алеппо. — Каждый день мы слышим вой ракет, падающих в некоторых районах города. И нападения происходят преднамеренно в святые дни для мусульман». Жители снова испытывают боль и страх, они боятся, что никогда не будет возврата к нормальной жизни. Для христианской общины это означает, что еще больше семей — которые сопротивлялись все годы переезду — решат покинуть страну навсегда. Какое-то время казалось, что война подошла к концу. Что же изменилось в последнее время? Проблема не только в боях, которые все еще идут в ряде районов Сирии. Конфликт и нестабильность мешают сирийцам по-настоящему начать жить и думать о будущем. Страна на пределе, хронические перебои с электричеством делают невозможным перезапуск производства. Инфляция растет, валюта теряет ценность, покупательная способность семей падает. В то же время экономическая помощь продолжает сокращаться. «Из того, что мы видим в Идлибе и по всей стране, ясно, что никакого международного соглашения в отношении будущего достигнуто не было, — подчеркивает отец Ибрагим. — Все стороны решили говорить языком силы, а не диалога. Но именно гражданское население всегда платит самую высокую цену».

Израильская пресса сообщает о предстоящем строительстве дополнительной бетонной стены вблизи северной границы Газы вдоль шоссе 34 для защиты общин Сдерот и Яд Мордехай, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Министерство обороны планирует установить сооружение высотой шесть метров длинной в девять километров. Новая стена будет завершена к лету 2020 года. Израиль — страна огороженная, менее чем за двадцать лет он инвестировал около 6 миллиардов шекелей (1,5 миллиарда евро) на эти цели. Естественно, что Израиль пытается ослабить ХАМАС, который считает террористической организацией, но не настолько опасной, чтобы создать неконтролируемый хаос. Поэтому сохраняется нестабильный баланс. По мнению некоторых аналитиков, с одной стороны, израильские вооруженные силы, противостоящие ХАМАС, ведут политику сдерживания этой организации. С другой стороны, ХАМАС является не только военной угрозой, но и гарантией того, что Сектор Газа не попадет в руки джихадистских группировок.

Католическая служба помощи (CRS) выступила против планов Белого дома перераспределить средства, которые Конгресс выделил на программы иностранной помощи, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). По мнению CRS, это будет означать потерю от двух млрд до четырех млрд долларов, которые могли быть направлены на гуманитарные цели. «Местные церкви и Католическая служба помощи сотрудничают с американским правительством ради сокращения бедности, облегчения страданий и укрепления мира во всем мире, — заявили в CRS. — Отмена финансирования ограничит способность Соединенных Штатов поддерживать бедные и уязвимые общины, реагировать на глобальные вызовы в области здравоохранения, устранять коренные причины вынужденной миграции и содействовать международной религиозной свободе, глобальной безопасности и поддержанию мира. Мы просим администрацию не отзывать средства для оказания помощи за рубежом. Мы настоятельно призываем Конгресс потребовать, чтобы правительство обязалось выделять ранее запланированные средства. Конфликты и кризисы сегодня ужасны. Необходимо моральное и финансовое лидерство США».

Апостольский нунций в Турции архиепископ Пол Фитцпатрик Рассел встретился с новоизбранным мэром Стамбула Экремом Имамоглу, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Нунций передал приветствие папы Франциска, который особо ценит Стамбул. Имамоглу со своей стороны подчеркнул вклад религиозных общин. Мэр дал понять, что он — как и многие политики на Ближнем Востоке — отвергает концепцию «меньшинств», ориентированную на конкретные религиозные или этнические группы. На встрече также обсуждалось строительство нового храма Сиро-яковитской православной церкви в Стамбуле.

Корь снова угрожает — тревожит ситуация на Украине, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). В первой половине 2019 года только в Киеве власти зарегистрировали более 5000 случаев кори. С начала года от этой болезни умерли два гражданина Украины. По данным Всемирной организации здравоохранения, на Украине зарегистрировано до 70 процентов случаев заболевания корью в Европе. Корь у соседей из-за Буга поражает как детей, так и взрослых. Из 5000 больных киевлян, обратившихся за медицинской помощью, до 3000 были взрослыми. Между тем, в 2015 году в столице Украины было зарегистрировано всего пять случаев заболевания корью, в 2016 году — три случая, в 2017 году — уже 87 человек. Внезапный скачок произошел в 2018 году, когда в Киеве к врачам обратилось более 3000 пациентов. 2019 год обещает быть еще хуже.

«Из-за агрессии России Церковь на Украине получила новый опыт — это военное капелланство», — заявил главный военный капеллан Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви отец Степан Сус. Об этом информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). В рамках проведения коллоквиума европейских приходов, который собрал во Львове 120 активных священников и мирян, Сусом был представлен уникальный пасторальный опыт военного капелланства на Украине, которая уже пятый год противостоит «российской агрессии». По его словам, «мы совмещаем капелланство и пастырство в Гарнизонном храме. Мы заботимся о семьях военнослужащих, которые погибли на войне или пропали без вести, ранены или получили серьезные ментальные травмы. А еще во Львове на Лычаковском кладбище в каждую последнюю субботу месяца проводим совместную молитву с семьями военных, которые погибли на войне. Мы живем дальше, ходим по улицам, занимаемся своими делами, не останавливаемся, думаем «где-то там идет война». Но это не «где-то там», это здесь… И даже тогда, когда мы пьем кофе, женимся, крестим детей, переживаем похороны. Там, за тысячу километров воюют ребята, а здесь жизнь продолжается. И это все имеет отражение в жизни Церкви. Она получила совершенно новый опыт. В это трудно поверить, но в один день в Гарнизонном храме может быть трое похорон и бракосочетания — такая жесткая сегодняшняя украинская реальность».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».