Москва, , 08:55 — REGNUM

В Госдуме указали на основное отличие между флотами США и России.

«Русский флот защищает национальные интересы страны, он является давним и традиционным союзником России. А корабли США выполняют задания американских олигархов. Вот и главное отличие!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Ранее The National Interest опубликовал материал, в котором говорилось, что флоты РФ и США представляют собой «противоположности»: Америка предпочитает крупные корабли, способные преодолевать большие расстояния, Россия же выбрала путь строительства небольших кораблей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты объясняют отличия боевыми задачами, которые стояли перед вооруженными силами стран.