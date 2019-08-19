Киев, , 09:03 — REGNUM

Жена премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара бросила на пол кусок каравая, которым её угощала встречающая сторона в аэропорту Киева, сообщила 19 августа Strana.ua.

Супругов Нетаньяху встречали три девушки в национальных костюмах. Они угостили премьер-министра Израиля традиционным хлебом и солью.

Политик отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил, затем передал ломтик супруге, которая бросила его на пол.

Напомним, это первый визит Нетаньяху на Украину за последние 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним создание свободной торговли между Украиной и Израилем, а также пенсионное соглашение и другие вопросы.

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