Москва, , 08:49 — REGNUM

Российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя и выполнили полёт в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда».

https://twitter.com/zvezdanews/status/1163268308667441152

Отмечается, что тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования.

Как сообщало ИА REGNUM, МиГ-31БМ — модернизированная версия самолёта МиГ-31. Истребитель оснащён новой системой управления вооружением, что позволяет ему увеличить дальность обнаружения целей до 320 км и дальность поражения до 280 км.

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