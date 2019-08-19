Лампедуза , Италия, , 08:41 — REGNUM

Власти Испании предложили судну испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms пришвартоваться и высадить мигрантов в порту Альхесирас. Однако капитан судна отказался от этого предложения: он намерен сделать это в итальянском порту, пишет газета Kronen Zeitung.

«Испанская НПО отвергает порт, предложенный Испанией! Невероятно и неприемлемо, они организовывают туристический тур и решают, где им высаживаться???» — написал по этому поводу в Twitter министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Капитан судна утверждает, что его пассажиры измотаны и не готовы к очередному путешествию до испанского берега.

На данный момент после высадки девяти человек с «психологическими проблемами» и 27 несовершеннолетних в Италии на борту остаются 105 человек. После публикации видеозаписей высадки несовершеннолетних в социальных сетях сильно усомнились в возрасте мигрантов: уж больно эти «дети» похожи на здоровых мужчин. По утверждению Маттео Сальвини, не менее восьми из этих людей являются совершеннолетними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть европейских государств выразили готовность принять мигрантов с судна Open Arms. Противостояние этого судна НПО с властями Италии длится с начала августа.

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