Берлин, , 08:03 — REGNUM

Заявления сотрудницы посольства Хорватии в Германии спровоцировали скандал: дипломата Элизабету Мадьяревич обвинили в расизме, пишет газета Kronen Zeitung.

8 августа первый секретарь посольства Хорватии Мадьяревич опубликовала на своей странице в Facebook фотографии хорватского побережья Адриатического моря. К ним она приписала:

«Настоящая, аутеничная Европа. Только белые европейцы, как это было 30 лет назад во всей Европе».

Министерство иностранных дел Хорватии резко дистанцировалось от публикации Мадьяревич. Дипломата вызвали на беседу в Загреб. Дело имеет особую деликатность, поскольку в первом полугодии 2020 года Хорватия будет председательствовать в Совете Европейского союза.

Поначалу Мадьяревич оправдывалась на Facebook, называя свою публикацию выражением мнения частного лица. 17 августа она заявила, что ее аккаунт был взломан. Однако портал index. hr пишет, что дипломат и ранее публиковала подобные «ксенофобские тексты» на различных платформах.

В одной из своих ранних публикаций Элизабета Мадьяревич обвинила федерального канцлера Германии Ангелу Меркель в неправильной политике и насаждении мультикульурализма. Она написала, что канцлеру «не хватает собственной культуры».