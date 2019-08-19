Париж, 19 августа 2019, 07:59 — REGNUM
Франция обязалась принять 40 беженцев с судна испанской неправительственной организации Open Arms, которое перевозит сотню спасенных в Средиземном море мигрантов, сообщает министерство внутренних дел страны.
«Эти 40 человек должны будут соответствовать критериям для получения статуса беженца», — говорится в заявлении МВД Франции.
По данным испанского правительства, после высадки 27 несовершеннолетних в Италии, на гуманитарном судне осталось 105 взрослых и двое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть стран Европейского союза (Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург) выразили готовность принять 147 беженцев с гуманитарного судна испанской неправительственной организации Open Arms.
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