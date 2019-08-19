Вашингтон, , 07:54 — REGNUM

Национальный архив безопасности Соединенных Штатов рассекретил первый отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Документы опубликованы на сайте архива.

Согласно докладу, в первые дни после аварии спецслужбы США сомневались в подлинности официальных данных о том, что в результате аварии погибли два человека.

По данным американских спецслужб, дневная смена на реакторе РБМК-1000 насчитывала 100 человек, а ночная — 25−35.

«Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — говорится в докладе.

В документе утверждалось, что погибших должно быть больше из-за силы взрыва или облучения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС во время испытаний турбогенератора специалистам электростанции не удалось остановить реактор, что привело к взрыву и выбросу радиоактивных веществ.

Последствия аварии ликвидировали посменные бригады. Каждая смена работала до крайнего предела допустимой дозы излучения. В течение первых трех месяцев от ожогов и облучения погиб 31 человек, при этом общее число жертв аварии на Чернобыльской АЭС измеряется несколькими тысячами (по оценкам ООН — 4 тыс. человек).

Из-за выброса радиоактивных веществ пострадали территории Украины, Белоруссии, России, также радиоактивное облако прошло над Европой. Из 30-километровой зоны отчуждения, где находятся города Припять и Чернобыль, было эвакуировано 270 тыс. человек.

В ноябре 1986 года реактор был помещен под специальный саркофаг. С 2007 года над разрушенным реактором началось строительство «Укрытия-2» — стального купола, 105 метров в высоту и 150 метров в длину, который должен защитить территорию от радиации на 100 лет.

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