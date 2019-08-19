Берлин, , 07:33 — REGNUM

С марта 2018 года во главе Германии стоит проблемная коалиция, состоящая из блока «Христианско-демократического» и «Христианско-социального» союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В ближайшие восемь недель коалиции нужно принять решения, от которых будет зависеть, продолжится ли ее работа после 2019 года, передает немецкий канал n-tv 19 августа.

Бундестаг. Берлин

В начале сентября в Саксонии и Бранденбурге состоятся выборы в земельные парламенты (ландтаги), которые обещают обернуться ударом для СДПГ и ХДС и историческим успехом правых популистов — партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Неясно, какое влияние это окажет на коалицию. СДПГ в конце года хочет решить, будет ли она продолжать свое сотрудничество с ХДС/ХСС.

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В этих условиях коалиции крайне необходимы политические достижения. После вечернего заседания, длившегося четыре с половиной часа, правительство решило провести оценку своей работы и согласовать новые проекты не позднее середины октября.

В декабре состоится съезд СДПГ, которая должна будет избрать нового лидера партии. На этом же съезде будет решаться вопрос, оставаться ли в так называемой Большой коалиции или нет. На роль нового лидера СДПГ претендует вице-канцлер, он же министр финансов Олаф Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, Андреа Налес подала в отставку с поста председателя СДПГ после майских выборов в Европейский парламент. За год ее руководства от партии отвернулось значительное число избирателей. Со второго места СДПГ рухнула на четвертое, уступив «Зеленым», а в восточных землях и АдГ.