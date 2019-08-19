Париж, , 07:28 — REGNUM

Министерство иностранных дел Франции призывает к немедленному прекращению боевых действий в провинции Идлиб (Сирия) и напоминает об особой ответственности союзников сирийского режима за достижение прочного прекращения огня, сообщает внешнеполитическое ведомство.

МИД Франции осуждает продолжающиеся удары с воздуха со стороны режима и его союзников в Идлибе.

«Продолжение военных действий подрывает поиск надежного и согласованного политического урегулирования в соответствии с резолюцией № 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Российской Федерации в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня.

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