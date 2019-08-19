Лондон, , 07:23 — REGNUM

Исследовательская группа из Лондона нашла доказательства участия российских военных в августе 2014 года в боях под Иловайском, расположенном в 35 км к востоку от Донецка. Об этом со ссылкой на отчёт Forensic Architecture сообщает The Guardian.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Иловайском котле были уничтожены более 900 украинских силовиков

Так, аналитики обнаружили многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только российскими вооружёнными силами. Также отмечается, что с помощью машинного обучения было проанализировано 2,5 тыс. часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боёв.

Найденные британскими исследователями доказательства будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Снимки и видеоматериалы опубликованы на общедоступной онлайн-платформе.

Напомним, ранее оригинальный способ доказать то, что Россия играет ключевую роль в донбасском конфликте нашёл советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе, — возможно, это косвенное признание Россией, что она причастна к войне в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года украинские войска, взявшие под контроль большую часть города Иловайска, были окружены в разы превосходящими силами противника.

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29 августа президент России Владимир Путин обратился к бойцам ДНР с призывом сделать гуманитарный коридор для отхода украинских войск. На следующий день силы АТО начали выход из города, но войска противника открыли огонь. По данным военной прокуратуры, в Иловайском котле погибли 366 военных, 429 были ранены. Количество погибших украинских добровольцев засекречено.

Добавим, что Киев неоднократно обвинял Россию в участии в вооружённом конфликте в Донбассе, однако Москва все подобные заявления отвергает.