Москва, 19 августа 2019, 06:29 — REGNUM
Нужно не иметь стыда и иметь наглость, чтобы обвинять Китай в незаконных рубках леса, в ситуации, когда хозяйственная сфера России находится на африканском уровне, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Напомним, что ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, давая интервью газете «Ведомости» завил, что в России может быть введен запрет на вывоз леса в Китай в случае, если Китай не займется решением проблемы незаконных рубок леса ее гражданами в России, на что надежды нет.
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