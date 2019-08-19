Гонконг, Китай, , 06:17 — REGNUM

Китай разберется с проблемой беспорядков в Гонконге с высокой степенью эффективности, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я смотрел, смотрел на фотографии — полно американских флагов, два-три британских… и ни одного китайского. Там совершенно ясно, как и что разыгрывается. Я полагаюсь ан правительство континентального большого Китая, они найдут как решить проблему Гонконга, там все будет тихо и спокойно. Не менее эффективно, чем на Тяньаньмэнь, но и более деликатным способом», — заявил Кедми.

Напомним, что организаторы акций протеста в Гонконге обещают продолжить свои выступления в рамках крупных оппозиционных митингов. Буквально 17 и 18 августа в автономном районе Китая прошли крупные акции протеста. Протестующие формально выступают против закона об экстрадиции в Китай. Фактически же, все большее число экспертов отмечает, что это ни что иное, как попытка США и их союзников устроить «цветную революцию».

Напомним, что в 1989 году Запад уже пытался при помощи студентов и части китайской элиты устроить государственный переворот в Китае. Завершилась эта попытка разгоном митингующих на площади Тяньаньмэнь, который защитил Китай от своей разрушительной Перестройки, элиту от потери лица, а народ от унизительного прозябания под пятой Запада.

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