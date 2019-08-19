Москва, , 05:54 — REGNUM

США вполне могут купить Гренландию у Дании, если это действительно будет интересно с экономической, военной и геополитической точки зрения, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Американская цивилизация построена на одном принципе: «все продается и все покупается». Это основной принцип… на этом они стоят и стоять будут, пока не рухнут. Восточную Европу купили? Купили. Прибалтику купили? Купили. Украину купили? Купили. Грузию купили? Купили. Сейчас пытаются дальше покупать, это работает», — заявил Кедми.

По его словам, речь даже не в том, как происходит покупка и что там прописано в «купчей», формально это осуществляется или неформально. В частности, США владеют странами Прибалтики, Украиной и Грузией даже несмотря на то, что они их не покупали буквально.

«Эти государства вышли на международную панель и сказали: «Купите нас». И продались… кто вкладывает деньги, тот и может пользоваться», — заявил Кедми.

Он также отметил, что США, если они всерьез нацелились на покупку Гренландии договорятся с Данией со всех точек зрения, включая военную, экономическую и геополитическую. США же стремятся нарастить свое влияние во всех сферах на территориях, расположенных близко к России.

Напомним, что газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в окружении президента США Дональда Трампа сообщила ранее о том, что американский лидер неоднократно высказывался в пользу покупки у Дании Гренландии.

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