Москва, 19 августа 2019, 05:54 — REGNUM
США вполне могут купить Гренландию у Дании, если это действительно будет интересно с экономической, военной и геополитической точки зрения, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, речь даже не в том, как происходит покупка и что там прописано в «купчей», формально это осуществляется или неформально. В частности, США владеют странами Прибалтики, Украиной и Грузией даже несмотря на то, что они их не покупали буквально.
Он также отметил, что США, если они всерьез нацелились на покупку Гренландии договорятся с Данией со всех точек зрения, включая военную, экономическую и геополитическую. США же стремятся нарастить свое влияние во всех сферах на территориях, расположенных близко к России.
Напомним, что газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в окружении президента США Дональда Трампа сообщила ранее о том, что американский лидер неоднократно высказывался в пользу покупки у Дании Гренландии.
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