Гонконг, Китай, , 05:54 — REGNUM

Организаторы и участники протеста в Гонконге обещают новые акции и митинги, 19 августа передает агентство Reuters.

По информации агентства, на наступившей неделе в Гонконге запланировано сразу несколько крупных митингов, причем одна из акций будет проходить сразу в нескольких районах китайского города.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 и 18 августа в Гонконге прошли крупные антиправительственные демонстрации, участие в которых приняли сотни тысяч человек.

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