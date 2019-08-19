Тегеран, , 05:02 — REGNUM

Дестабилизирующей ситуацию провокацией назвал планы США о введении безопасной зоны на северо-востоке Сирии официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает 19 августа агентство IRNA.

Намерения США МИД Ирана расценил как вмешательство во внутренние дела Сирии, а также нарушением ее суверенитета и территориальной целостности.

Сообщение США является провокационным, заявил Мусави, и подрывает стабильность в регионе.

Ранее министерства обороны США и Турции сообщили о планах создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. По предварительным данным, зона будет шириной 14 км и длиной 140 км, однако турецкая сторона предлагает расширить указанную территорию до 30 км.