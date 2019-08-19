Лондон, 19 августа 2019, 05:01 — REGNUM
Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил выход ранее арестованного иранского танкера из Гибралтара в международные воды, 19 августа передает агентство Associated Press.
Танкер с 2,1 млн иранской нефти, переименованный в Arian Darya 1, снялся со стоянки в Гибралтаре поздним вечером 18 августа.
Иранский танкер находился под арестом заморской территории Великобритании более месяца, с начала июля. Власти Гибралтара сняли арест с танкера 14 августа.
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