Гонконг, Китай, , 03:55 — REGNUM

Многотысячные митинги, состоявшиеся в Гонконге в прошедшие выходные, прошли мирно, однако после митингов полиция фиксировала случаи «нарушения общественного порядка», 19 августа передает агентство Reuters.

Согласно отчету полиции, некоторые граждане кидали камни и твердые предметы в административные здания. Также участники протестов светили лазерами в глаза стражам порядка.

Как сообщало REGNUM, 17 и 18 августа в китайском Гонконге прошли крупные антиправительственные митинги, участие в которых приняли сотни тысяч человек.

Читайте также: Сотни тысяч, миллионы… Сколько человек протестует в Гонконге?