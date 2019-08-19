Гонконг, Китай, 19 августа 2019, 03:55 — REGNUM
Многотысячные митинги, состоявшиеся в Гонконге в прошедшие выходные, прошли мирно, однако после митингов полиция фиксировала случаи «нарушения общественного порядка», 19 августа передает агентство Reuters.
Согласно отчету полиции, некоторые граждане кидали камни и твердые предметы в административные здания. Также участники протестов светили лазерами в глаза стражам порядка.
Как сообщало REGNUM, 17 и 18 августа в китайском Гонконге прошли крупные антиправительственные митинги, участие в которых приняли сотни тысяч человек.
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