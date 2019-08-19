Оттава, , 03:23 — REGNUM

Посольство Китая в Оттаве требует от властей Канады прекратить вмешательство во внутренние дела Гонконга, 19 августа передает агентство Reuters.

«Канадская сторона должна быть осторожной в своих словах и делах в отношении проблемы Гонконга» , — говорится в заявлении посольства.

Перед митингом в Гонконге 18 августа глава МИД Канады Христя Фриланд и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сделали совместное заявление по Гонконгу.

Фриланд и Могерини призвали власти Китая обеспечить право жителей Гонконга на «основные свободы, в том числе право на мирные собрания».

Протестные митинги в Гонконге 17 и 18 августа прошли без столкновений с полицией.

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