Вашингтон, , 03:13 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует «сделку века» по Палестине после выборов в Израиле, назначенных на 17 сентября, 19 августа передает агентство Reuters.

Подробности план по ближневосточному урегулированию, называемого представителями Белого дома США «сделкой века», ещё не озвучивались, однако власти Палестины заранее заявили, что не будут участвовать в сделке.

Тем не менее, представители администрации Трампа ведут переговоры по «сделке века» с Израилем и рядом государств Ближнего Востока.

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